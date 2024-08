La seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo riceve un importante aggiornamento

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto da Ladie gli deiun, La produzione della2 die gli deiè ufficialmente iniziata, con il regista James Bobin e il direttore della fotografia Jules O’Loughlin che hanno condiviso sui social media le prime immagini del set. Questi aggiornamenti offrono uno sguardo anticipato sui preparativi per la nuovadel popolare adattamento live-action basato sui romanzi di Rick Riordan. Dettagli sulle riprese e anticipazioni Le immagini condivise su Instagram da Bobin e O’Loughlin mostrano le prime fasi della produzione. Bobin ha pubblicato una foto sfocata di una lavagna, accennando a effetti speciali e oggetti scenici, con la didascalia “Test della fotocamera. Non vedo l’ora di partire per questa prossima avventura. Sarà epico.