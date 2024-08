La Sad sabato 3 agosto al Castello di Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo i concerti di Malmsteen, Francesco De Gregori, Loreena McKennitt, Rose Villain e la conferenza della Dott.ssa Roberta Bruzzone, che hanno visto accorrere migliaia di persone, volge al termine il calendario dei concertidiproposti da Azalea.it. A chiudere in bellezza il programma ci penserà domani,, il trio punk La Sad. Con un’attitpunk, chitarre distorte e testi immediati, La Sad si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione e dell’importanza di imparare dagli errori e di rialzarsi, con uno sguardo di speranza verso il futuro. Reduci dalla bella partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone “Autodistruttivo”, la band porterà in città l’unica data in Friuli Venezia Giulia del loro tour estivo dal titolo “Summersad Tour 2024”.