La cucina tradizionale con due ricette tipiche Serata a Moregnano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024)un tempo era un comune, affacciato sulla campagna fermana, in un angolo di territorio che pare fermo nel tempo. Oggi è una frazione di Petritoli, nemmeno 30 abitanti, e c’erano proprio tutti all’iniziativa voluta dall’associazione cuochi della provincia di Fermo, per certificare le duedel comune, li ‘moccolotti de lo vatte’, la pasta col sugo di oca che si consumava in occasione della battitura del grano, e l’oca arrosto. Unaspeciale, quella vissuta sul belvedere di, a scoprire un luogo che piace molto agli stranieri: "Non sono pochi quelli che scelgono la quiete di questo posto, ha detto il sindaco Luca Pezzani, è chiaro che sta a noi custodire le tradizioni di ogni comune perché è lì che passa la nostra identità.