Il sindaco completa la giunta Nominati Rossi Fedrigucci e Fedeli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Francesca, Nicolae Gianfrancosono i nuovi assessori del Comune di Urbino. Sicosì il mosaico dei nomi della, raggiungendo il suo massimo di 9 elementi. La nomina ieri mattina, dopo le 11, in via Puccinotti nella sede principale del Municipio dove ilMaurizio Gambini ha proceduto con le nomine. Le deleghe. A(Centrodestra per Gambini) le attività produttive e ai rapporti con gli enti, a(Liberi per cambiare) le deleghe alla Polizia Municipale e alle società partecipate mentre a Gianfranco(Liberi per cambiare, ma una decina di anni fa fu segretario comunale del Pd) attività sportive e Protezione Civile. Nel pmo Consiglio di lunedì 5 agosto, con le dimissioni dei neosubentreranno per scorrimento alcuni consiglieri di maggioranza rimasti fuori.