Il Senatore Silvestro accoglie una delegazione di Aniis a Roma

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ladell’(Associazione Nazionale degli Installatori degli Impianti Serricoli), ospitata ieri dalFrancescopresso i competenti uffici di Palazzo dei Beni Spagnoli in Piazza San Luigi dè Francesi a, è riuscita a strappare una promessa all’alto esponente istituzionale di Palazzo Madama: l’impegno per inquadrare i lavoratori del comparto agricolo e serricolo in un panorama normativo ben definito. Grande soddisfazione per la trasferta nella Capitale è stata espressa dal Presidente dell’, Rolando Giorgio e dal suo legale di fiducia, avv. Christian di Domenico, entrambi consapevoli di aver gettato le basi per dare inizio a un iter procedurale, che dovrà necessariamente ottenere il placet istituzionale e politico per portare a casa un risultato che avrebbe dello straordinario.