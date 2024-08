Ibrahimovic | Al Milan la pressione ce la mangiamo a colazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024)o, 2 agosto 2024 - "Allace la". Forte, diretto, chiaro. Come sempre. Zlatan, al seguito della squadra nella tournée americana, è stato intervistato su Espn. "Lavoro con brave persone, le migliori nel loro campo. Siamo una bella squadra", le sue parole sul nuovo ruolo di senior advisor di RedBird. I rossoneri hanno battuto Manchester City (3-2) e Real Madrid (1-0): ultima tappa il 7 agosto contro il Barcellona. "Siamo arrivati negli States con tanti giovani e senza diversi nazionali, reduci dagli Europei (Maignan, Theo Hernandez, Reijnders, Morata). Stiamo facendo bene, in queste due partite la squadra è migliorata, inzia a capire le idee di Fonseca". A proposito, sul nuovo allenatore che ha preso il posto di Pioli: "Servirà tempo per far assimilare la sua identità i suoi concetti alla rosa. Servirà pazienza.