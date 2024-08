Entrata-killer poi il pianto disperato | la follia della brasiliana Marta | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Una Olimpiade da dimenticare finora quella per la Nazionale di calcio femminile del Brasile, caduta malamente per 2-0 contro la Spagna nell'ultimo turno dei proprio Girone. Le verdeoro sono state condannate al terzo posto e sono a rischio eliminazione dai Giochi, in attesa di conoscere i ripescaggi. Ma non solo dato che la giocatrice più importantesquadra,, ha ricevuto un rosso diretto per una. La 38enne attaccante è poi scoppiata in una crisi diincessante, dato che quella giocata potrebbe essere stata l'ultima partitasua Olimpiade. Il suo fallo ai dannispagnola Olga Carmona, una gamba tesa alla zonatesta, era inevitabilmente da sanzionare col rosso. Mentre la spagnola crollava a terra in preda al dolore,è stata vista piangere mentre si rialzava dal campo subito consapevole di quanto fatto.