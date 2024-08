Cultura d’Estate con CarpegnArt 2024 la buona musica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il festivalfesteggia i suoi venti anni. Si comincia con l’inaugurazione della quinta edizione della mostra collettiva “. Artisti nel Montefeltro“ sabato alle 18 nella scuola primaria di Carpegna con opere esposte anche nelle vetrine in piazza Conti e in via Roma. Seguiranno, fino al 7 settembre, concerti, spettacoli, serate di poesia, libri, conferenze ed escursioni. Domani, intanto, alle 21.30 nel “Giardino di Mezzanotte“ si potranno ascoltare i “Violini sotto le stelle“, concerto degli studenti della San Leo Summer Music Academy, mentre domenica 4 agosto alle 21.15 l’appuntamento sarà con “La Rocca antica torna alla luce“, conferenza pubblica con illustrazione dell’esito delle ricerche recentemente eseguito sul sito archeologico della Rocca antica di Carpegna.