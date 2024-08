Channing Tatum è mostrouoso nel nuovo trailer di Blink Twice

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 2 agosto 2024)è “” neldiL’idea che un affascinante miliardario sia un viscido patentato non è poi così campata in aria, ma(The Lost City) alza davvero l’asticella delle stranezze reali nel secondodi. Zoë Kravitz (Big Little Lies) festeggia il suo debutto alla regia con questo thriller horror che segue due donne ignare che si trovano al centro di un gioco perverso sull’isola privata di un depravato magnate della tecnologia. Con la candidata ai BAFTA Naomi Ackie (Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody) nel ruolo di co-protagonista accanto a, l’ultimodianticipa l’1% di horror che negli USA il 23 agosto.