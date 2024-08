C’è stato uno storico scambio di prigionieri tra la Russia e alcuni Paesi occidentali

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo aver raggiunto un accordo segreto nei giorni scorsi, Stati Uniti ehanno scambiato ventiquattro, in un’operazione con pochi precedenti nell’era post-Guerra fredda. Sedici uomini in totale sono stati rilasciati da Mosca, tra cui il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich e l’ex marine americano Paul Whelan. Con loro diversipolitici e dissidenti, tutti accolti nella notte italiana alla Joint Base Andrews nel Maryland dal presidente Joe Biden e dalla vicepresidente Kamala Harris. «Finalmente sono liberi», ha esultato Biden in una conferenza stampa, circondato dai familiari deirilasciati.