Calciomercato Udinese innesto dal Portogallo | accordo con lo Sporting

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un’altra ufficialità suldell’: il club bianconero ha definito l’arrivo di Gonçalo Esteves, calciatore portoghese 20enne. “Arriva dalil rinforzo per le corsie esterne bianconere: Gonçalo Esteves è un nuovo giocatore dell’. È stato acquistato dalloe ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con il club bianconero”, si legge sul sito. Chi è Gonçalo Esteves Esterno in grado di giocare da quinto ma anche da terzino, Esteves è dotato di ottima velocità e di qualità tecnica. Gonçalo è nato il 27 febbraio 2004 ad Arcos de Valdevez ed è cresciuto nel settore giovanile del Porto prima di trasferirsi, a 17 anni, in quello dello, autentica eccellenza in ambito europeo. Con i biancoverdi è arrivato in prima squadra debuttando anche in Champions League nella stagione 21/22 giocando titolare in Ajax-