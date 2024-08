Assestamento Ok del Comitato Dal Mit 4 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ildi gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, riunitosi mercoledì sera, ha approvato l’al bilancio di previsione 2024, che rivede le previsioni contenute nel bilancio originario, alla luce soprattutto del miglioramento dell’andamento dei traffici, in particolare del porto della Spezia, che ha segnato un incremento dei diritti portuali di circa il 15% rispetto allo stesso periodo del 2023. Da sottolineare il finanziamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di oltre 4,2di euro, erogato in base alla ripartizione del gettito Iva complessivo generato dai porti italiani, che, con una quota del 13%, conferma l’AdSP del Mar Ligure Orientale, con i porti della Spezia e Marina di Carrara, al secondo posto in Italia per Iva generata dalla movimentazione delle merci.