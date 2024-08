Amazon affossa Wall Street -10%

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - Apre in rossodopo i dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti, cresciuta al 4,3% contro le previsioni che la davano stabile al 4,1%. A trainare la cattiva performance, che viaggia attorno al -10%. I titoli tecnologici sono stati colpiti dai risultati pubblicati giovedì sera dai colossi statunitensi del settore.ha pubblicato previsioni di profitto per il terzo trimestre ben al di sotto delle stime e Intel è crollata di circa il 28% dopo aver pubblicato risultati trimestrali. Anche Nvidia (-5,4%), Broadcom (-5%) e Microchip Technology (-8,1%) hanno registrato forti ribassi. Nel frattempo, le azioni Apple sono salite di circa l'1,1% dopo aver battuto gli utili e nonostante il calo dei ricavi degli iPhone. Male anche per Google, che perde l'1,5%. Meta lascia sul terreno lo 0,30% e Netflix lo 0,20%.