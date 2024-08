Aeroporto di Salerno | ecco rotte e prezzi della compagnia Wizz Air

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Arriva ancheAir all’di. Da oggi disponibili all’acquisto i voliultra low cost verso Budapest, Tirana e Bucarest, confermando il suo impegno nel potenziare la sua presenza strategica in Campania. Le nuovecollegherannoa Budapest, Tirana e Bucarest. Da Napoli, i nuovi voli diAir collegheranno il capoluogo a Sharm el-Sheikh. Tutti i voli saranno operati con gli aeromobili all’avanguardiafamiglia Airbus A320 e le nuovesaranno operative a partire da ottobre. Queste nuoverappresentano l’esordio diAir a– Costa d’Amalfi. Le tariffe base partono da solo 14.99€ per Tirana e 24.99€ per Budapest e Bucarest. La nuova rotta da Napoli a Sharm el-Sheikh è acquistabile a partire da 49.99€.