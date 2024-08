A Muro Lucano torna Borgo Invita tra sapori autentici e tradizioni locali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nona edizione di, percorso enogastronimoco, artigianale e culturale tra i più attesi in Basilicata, che ormai attrae migliaia di visitatori, molti dei quali provenienti dalle regioni limitrofe e che richiama anche tanti emigrati lucani del nord Italia. L’appuntamento è per i prossimi 9-10-11 agosto nel meravigliosoPianello di(PZ). Un luogo suggestivo e ricco di storia: è il primo nucleo abitativo della città e ha dato i natali a San Gerardo Maiella, co-patrono della Basilicata e prottetore delle mamme gestanti.è un trionfo di prodotti tipici, musica popolare, artigianato e teatro di strada. Un contenitore magico, che quest’anno presenta tante novità, soprattutto per quanto riguarda i servizi.