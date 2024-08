Varese tiene in casa per mesi il cadavere della moglie | scoperto dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 1 agosto 2024) Teneva inildi 65 anni. A ritrovare il corpo, in evidente stato di decomposizione, sono stati istazione di Mornago, in provincia di, nell’abitazione dile Litta dove la donna viveva con il marito. Il decesso risalirebbe ad alcunifa. Solo un’eventuale autopsia potrà stabilire con certezza il quando e soprattutto le causemorte. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe morta per cause naturali. Ad aprire la porta ai militari, ai quali si sono rivolti i familiari65enne non riuscendo più a contattarla, è stato il marito, di una decina di anni più vecchio, che daviveva con ilcompagna disteso sul letto. Addirittura sotto le coperte. L’uomo, trovato in stato confusionale, l’avrebbe vegliata per