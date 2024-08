Una serata al cinema con Zamora Oggi gratis per dieci lettori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un biglietto per ilai primiche, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo a partire dalle 21. In programmazione questa sera c’è, di Neri Marcorè. Walter Vismara (Alberto Paradossi) è un uomo di trent’anni con una vita tranquilla e senza alcuna sorpresa. Walter è un ragioniere a tutto tondo, non solo per professione, ma per attitudine. Quando la ditta per cui lavora senza alcun preavviso chiude, il ragioniere si ritrova a lavorare per un’altra azienda, che ha un approccio molto differente dalla prima. Il suo nuovo posto di lavoro, infatti, si trova nella dinamica e avveniristica Milano e il suo capo è il Cavalier Tosetto (Giovanni Storti), un imprenditore moderno e arguto.