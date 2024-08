Tecnologia costruire computer quantistici | accordo tra Uniba e la canadese Xanadu

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Università di Bari ha sottoscritto uncon, societàtra le prime startup al mondo in computazione quantistica, che ha come mission precisa:che siano utili e disponibili per tutti ed ovunque. L’nasce nell’ambito del nuovo Master in Quantum Science & Tecnhology promosso dal Dipartimento Interateneo di Fisica (Dif) dell’Università e del Politecnico di Bari, centro d’eccellenza nazionale per le ricerche sul Quantum. Le iscrizioni al Master, coordinato da Milena D’Angelo, sono aperte fino al 10 settembre, e le lezioni inizieranno in autunno nel capoluogo pugliese. Numerosi i partner aziendali e accademici; Exprivia, GAP, Leonardo, Lutech, LuxQuanta, Optoprim, Planetek Italia, QTI, Quandela, Qureca, Quside, Cnr-Ino, che supporteranno il Master con borse di studio e contributi alla didattica.