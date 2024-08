Star Wars | Skeleton Crew pubblicate le prime immagini ufficiali

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 1 agosto 2024) Grazie a People Magazine, possiamo dare uno sguardo alledi, la nuova serie della galassia lontana lontana in arrivo su Disney+. People Magazine ha incontrato Jude Law per parlare della serie e dell’equipaggio di giovani avventurieri con cui si ritrova. Law interpreta Jod Na Nawood ed è affiancato da giovani interpreti tra cui Ravi Cabot-Conyers (noto come Wim in questa serie), Kyriana Kratter (interpreta KB), Robert Timothy Smith (un personaggio di nome Neel) e Ryan Kiera Armstrong (che interpreta anche Fern). Il loro compagno di squadra veterano ha dichiarato a People che la gioia guida davvero questa serie. “L’universo diè un luogo divertente” ha detto Law. “E ci sono grandi riferimenti a vecchi film e a episodi e serie recenti.