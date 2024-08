Siamo in ostaggio delle gang I commercianti protestano contro risse violenze e caos

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) In balìababy. Nuova protesta deidei Propilei di Porta Nuova, nel centro cittadino di Bergamo,le bande di ragazzini che da anni spadroneggiano nella zona dando vita atra opposte fazioni. "La situazione è diventata insostenibile - sostengono i titolariattività commerciali -.Il problema nasce dall’atteggiamento: questi ragazzi non rispettano le regole, i luoghi, le persone. Bivaccano tutto il giorno sui gradini dei Propilei, bevono, fumano, ballano con la musica sempre alta, se ne fregano di tutto, fanno quello che vogliono. Mangiano quello che spesso rubano nei negozi e nei supermercati della città e lasciano in giro sporcizia. E se li rimproveri, rischi di essere aggredito. Insultano anche le persone anziane". Lesono aumentate in maniera esponenziale.