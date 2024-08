Scuole dell’infanzia private I contributi alle famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) QUARRATA Uno stanziamento di 12mila euro complessivi, che rimborseràsino al 25% della cifra corrisposta per la retta nel corso dell’anno scolastico 2023/24. È l’importo complessivo del sostegno previsto dal Comune di Quarrata, che si rivolge ai nuclei familiari con bimbi di età compresa fra i tre e i sei anni per leparitarie. C’è tempo sino al prossimo 31 agosto, termine ultimo della chiusura del bando, per poter inoltrare la domanda online: è necessario completare l’apposito modulo sul sito web del Comune di Quarrata. L’importo massimo del contributo non può superare il 25% di quanto effettivamente pagato dalla famiglia per le rette del servizio educativo o scolastico (escluse spese di iscrizione e pasti) dal mese di ottobre 2023 allo scorso giugno.