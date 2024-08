Pallanuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024 | dove vedere i tornei

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scopriamo quali sono le opzioni disponibili per seguire idiin occasione dellediNella, squadre di altissimo livello si sfidanodi, e idimaschile e femminile attirano l’attenzione di appassionati da tutto il mondo. Idisi terranno fino all’11 agosto. Le partite della fase a gironi si svolgeranno al Paris Aquatics Centre di Saint-Denis, mentre le fasi finali si terranno alla Paris La Défense Arena. La Francia, in quanto paese ospitante, è già qualificata per entrambi i, maschile e femminile. Nel torneo maschile parteciperanno 12 squadre, mentre in quello femminile saranno 10 le squadre a contendersi le medaglie.