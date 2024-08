Olimpiadi grandioso Giovanni De Gennaro | è medaglia d’oro nella canoa slalom

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si è buttato per terra ed è scoppiato a piangereDe. A 32 anni il sogno di una carriera è realtà: il bresciano ha vinto lad’argentok1 maschile alledi Parigi 2024. Ci è riuscito con una prova maiuscola tra le correnti artificiali e le porte del bacino di Vaires-sur-Marne. Quella di Deè la 14esimadell’Italia ai Giochi francesi. Era solo sesto dopo la semifinale, ma ha messo in fila tutti i rivali, compreso l’inglese Clarke. Articolo in aggiornamento L'articoloDe: èproviene da Il Fatto Quotidiano.