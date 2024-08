Non mi sono mai rifatta neanche una punturina I sessant’anni sono i nuovi quaranta | Monica Setta mette i puntini sulle i

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Essere in forma a 60 anni? Per molti sembra impossibile, eppure Per consigli chiedere a. La giornalista soffierà su 60 candeline il prossimo 5 agosto, ma in programma ancora tantissimi anni di carriera. Tra cui il prossimo, colmo di eventi nel palinsesto Rai. Storie di donne al bivio, Unomattina in famiglia, Generazione Z. Insomma, nonostante icontinua a tenersi in forma. Come fa? “Non mimai– spiegaal Corriere della Sera -,una. Non uso neppure le creme”. Eppure, a occhio, molti non lo direbbero, considerando la sua forma smagliante. Ma la conduttrice avverte: “Fare i complimenti perché si è in forma ami sembra un modo antico di ragionare. Anon si può essere belle? I sessanta di oggi: davanti ciancora vent’anni di lavoro e opportunità”.