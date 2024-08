Nato | Fratoianni ' politica non può essere delegata ad alleanza militare'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Il nostro Paese ha puntato tutto sul delegatodel fronte Sud e ha preso un palo, come si dice. Ma perché ladeve occuparsi del fianco Sud? Fatemi capire. Perché la verità è che il ministro Crosetto è venuto a dirci che stiamo delegando le funzioni della, a cominciare dallaestera, ad un'". Lo afferma nell'Aula di Montecitorio Nicoladell'Verdi Sinistra prendendo la parola dopo l'informativa del ministro della Difesa , Guido Crosetto, sulla. "Io non sto discutendo qui:sì, fuori la. Potremmo fare una grande discussione sul ruolo della, sulla sua attualità, sulla necessità -prosegue il leader di Si- di superare alcuni modelli, ma non è questo il luogo, non è questo il momento.