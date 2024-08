Napoli Conte ha già scelto la formazione che giocherà contro il Modena | ecco il centravanti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Antonioha giàlache scenderà in campoil: le ultime riguardo ilIlscenderà in campoilsabato 10 agosto, in quella che sarà la prima partita ufficiale di Antonioin panchina. L’obiettivo è chiaramente quello di iniziare bene avanzando al turno successivo in Coppa Italia, dove i partenopei sfideranno la vincente di Parma-Palermo. Con due vittorie, ilentrerebbe nel tabellone principale e dalla sua parte ci sarà la Lazio. Mancano ancora nove giorni alla partita e c’è un’altra amichevole da giocare,il Girona. Ma sono già arrivati dei segnali riguardo ladel primodi. Il Brest è un avversario molto più preparato di Anaune, Mantova ed Egnatia.