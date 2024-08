Milano suv si schianta contro una vetrina in centro Un uomo e una donna in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)ssimo incidente stradale in pienointorno alle 20.15. Una una coppia di coniugi di origini cinesi stava percorrendo a bordo di un suv l’incrocio tra le vie Sarpi e Aleardi nel quartiere Chinatown quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si èto sul pilastro che divide due negozi sfondando una. Le squadre dei Vigili del fuoco della vicina sede centrale hanno estratto i corpi dalla vettura accartocciata. Immediatamente i soccorritori del 118 si sono resi conto dellessimein cui i due coniugi, l’di 58 anni e ladi 66, versavano. Sono adesso ricoverati rispettivamente al Policlinico e al Niguarda. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo, suv siunain. Une unainproviene da Il Fatto Quotidiano.