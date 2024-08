Meteo Roma e Lazio 1 agosto Persiste il caldo sulla regione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il ministero della Salute ha diramato il bollino rosso in tutta laper la giornata di oggi, primo, giornata in cui le temperature sfioreranno i 40°C. L’Italia sta boccheggiando in questi giorni perché l’anticiclone africano Caronte ha stretto l’Italia in una morsa die afa. Nelle regioni centrali, come il, le temperature arriveranno fino a 38 gradi con record die a Rieti. Nella Capitale le temperature saranno comprese tra ventuno e trentotto gradi: a Frosinone si raggiungeranno i trentasei gradi e a Latina i trentaquattro. Rieti, invece, arriverà a segnare trentasette gradi, mentre a Viterbo il termometro andrà tra i venti e i trentasei gradi. Aggiornamento alle 10.30 Il cadoPenisola, in particolar modo nelle zone centrali, come, Firenze, Ferrara. Il cielo è privo di nuvole con venti che soffiano caldi e con intensità media.