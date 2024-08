Mattino Cinque 2024 2025 parte in anticipo su Canale 5 | quando in tv e conduttori

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’estate non è ancora finita, ma cominciano a trapelare le date dinza di alcuni dei programmi di maggior successo del daytime di5. Tra questi c’è anche, lo storico programma delcondotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci su5. Ecco la data dinza.: data dinza su5 Lo scorso 28 giugno è calato il sipario sull’ultima edizione diNews, l’ultimo programma del daytime di5 a salutare i telespettatori. Il programma mattutino di informazione e intrattenimento con la presenza di tanti ospiti in studio è pronto a tornare in diretta subito dopo la fine dell’estate.