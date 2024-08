L’impianto ’Tesino nord’ assegnato Ora al via la ristrutturazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sarà la Asd Grottammare Sporting a gestiresportivo polivalente sito in via Sandro Pertini denominato "Tesino nord". L’associazione è stata l’unica a presentare un progetto conforme alle previsioni dell’avviso pubblico per una gestione ventennale dell’ex Sportland. La Asd Grottammare Sporting propone l’acquisto di arredamento per gli spogliatoi e attrezzature sportive per i campi, la predisposizione di un impianto di videosorveglianza, la sostituzione dei manti sintetici con manti di ultima generazione entro il primo anno di gestione e ancora dopo altri dieci anni.