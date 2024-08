Lava i piatti cucina pulisce insulti sessisti a Errani e Paolini da giornalisti francesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Durante la radiocronaca del match di tennis femminile che ha visto protagoniste le italiane Sarae Jasminecontro leCaroline Garcia e Diane Parry, valido per i quarti di finale del doppio femminile delle Olimpiadi, i cronisti della rete francese TMC hanno fatto commenti considerati.Leggi anche: Olimpiadi, le donne del fioretto si arrendono agli Stati Uniti, è argento La frase incriminata, che descriveva Saracome il “capo” che “”, ha suscitato indignazione non solo per il tono paternalistico, ma anche per l’inappropriato contesto di una competizione sportiva internazionale.