La vostra auto segnalerà gli eccessi di velocità altrui alla stradale L’iniziativa della Ford scatena polemiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ha sollevato immediatel’annunciodittamobilistica americanadi voler brevettare, per poi instrlo sulle proprie macchine, un dispositivo che, di fatto, creerebbe un sistema di “delazioni” deglimobilisti nei confronti di altrimobilisti. Si tratterebbe infatti di una novità tecnologica che trasformerebbe lein “radar mobili” in grado di calcolare ladegli altriveicoli e, in caso di superamento dei limiti di, inviare le immagini GPS dei guidatori “imprudenti” allerità. La propostaha subito sollevato interrogativi, sia legali, sia etici. A partire dviolazioneprivacy deglimobilisti.