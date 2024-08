La Carini abbandona il ring la protesta choc | vince la pugile Khelif una vergogna mondiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Clamoroso sula Parigi 2024: l'azzurra Angelasi ritira dopo una manciata di secondi nel corso del match di boxe contro laintersex algerina Imane. L'atleta italiana ha incassato un paio di pugni, è tornata una prima volta al suo angolo per farsi aggiustare il caschetto poi, al secondo colpo, ha fatto gettare la spugna. Nessuna ferita particolare al volto, ma la decisione è sembrata subito un clamoroso gesto diper un confronto con l'avversaria che molti avevano temuto impari sin dalla vigilia. Lainfatti ha un livello di testosterone più alto del normale e proprio per questo la Federpugilato internazionale l'aveva esclusa dagli ultimi mondiali. Il Cio, però, non lo ha considerato un criterio sufficiente per escluderla dai Giochi.