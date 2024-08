Invasione di pannelli solari cinesi in Italia? Ecco perché e come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’argineno aifotovoltaici della Cina sta per essere travolto. È quanto sembra emergere dalla lettura di un documento dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. In un burocratese non immediatamente comprensibile ai più, sotto l’oggetto Riscontro Enea in merito al registro delle tecnologie per il Fotovoltaico, si legge infatti che l’ente procederà “alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, tutti quei prodotti che rispondono a determinati requisiti di carattere territoriale e qualitativo”. Il nocciolo è il punto b di tali requisiti, quello relativo ai “moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati Membri dell’Unione europea”.