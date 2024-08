Il tecnico del Chelsea Maresca è contento della vittoria ma ammette che Fernandez sta cercando di recuperare terreno

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 1 agosto 2024) 2024-08-01 13:19:08 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Enzoritiene che il suostia continuando a migliorare dopo aver ottenuto la primanel tour pre-stagionale negli Stati Uniti, battendo il Club America per 3-0.non ha avuto un inizio facile con il club di Londra occidentale dopo il suo trasferimento dal Leicester City. La lite razziale causata dal centrocampista Enzoè andata avanti per oltre due settimane prima di essere finalmente risolta, mentre un pareggio con il Wrexham, squadraLeague One, e una sconfitta per 4-1 del Celtic hanno fatto alzare le sopracciglia.