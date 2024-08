Il figlio nega di aver aggredito la madre | Ha bisogno di aiuto

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 1 agosto 2024) Weston Cage arrestato per aggressione armata allaChristina Fulton Il 10 luglio, Weston Cage, ilmaggiore trentatreenne di Nicolas Cage, è stato arrestato per aggressione armata alla, l’attrice e modella Christina Fulton. Weston, che in passato ha lottato contro problemi di salute mentale e abuso di sostanze, è stato rilasciato dopopagato una cauzione di 150.000 $, presumibilmente fornita dal padre. Nuovi sviluppi in tribunale Di recente,sono comparsi in un tribunale di Los Angeles dove Weston si è dichiarato non colpevole. Fuori dal tribunale, Fulton, circondata dai paparazzi, ha rifiutato di commentare la sua relazione con il, affermando semplicemente: “Voglio che riceva l’di cui ha”. In risposta, Weston ha affermato: “È lei che hadi”.