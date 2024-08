Gravissimo incidente stradale a Latina | due giovani morti e tre feriti gravi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un graveha sconvolto la tranquillità della notte a. Quattro auto sono rimaste coinvolte in uno scontro fatale avvenuto intorno alla mezzanotte in strada Acque Alte, nei pressi della rotonda di borgo Piave, alle porte della città. Il tragico bilancio è di duee tre. La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni della Poliziadi Aprilia, una Toyota Ch-r con a bordo cinque, che viaggiava in direzione di borgo Podgora, ha centrato una minicar che usciva da strada Acqua Bianca. L’impatto ha coinvolto una Nissan Qashqai, che procedeva nella stessa direzione, e una Lancia Ypsilon, che ha colpito un palo della luce. La Toyota, dopo aver impattato contro un albero al di fuori della carreggiata, è finita nuovamente in strada, ribaltandosi al centro della via.