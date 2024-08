Giovane scomparsa a Ravenna ritrovata | stava nuotando a Lido Adriano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – Asono state ore di ansia e preoccupazione per ladi una ventritreenne di cui non si avevano notizie dalla notte tra mercoledì e giovedì. La ragazza, residente in provincia di Ferrara e che lavora come stagionale nel bar di un hotel nella zona didi Savio, è statanella serata mentre nuotava nei Fiumi Uniti a. La notte dellasi era allontanata dalla struttura alberghiera senza documenti, facendo perdere le proprie tracce. Preoccupati per la mancanza di contatti, i familiari dellaavevano lanciato l’allarme e sporto denuncia di. La Prefettura diaveva immediatamente attivato il piano di ricerca per persone scomparse, avviando una vasta operazione che ha coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e volontari.