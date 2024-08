Dopo l’amputazione | Quel drammatico incidente spartiacque della mia vita Ma io non mi arrendo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Ero nel posto sbagliato al momento sbagliato, e lui come me. Se l’autista dil’ambulanza mi chiamasse, gli direi di venirmi a trovare e gli offrirei un caffè: non ho mai portato rancore, non serve a nulla". C’è un prima e unnelladi Alessandro Turchi. Lo, il 2 giugno scorso quando a Brisighella, in occasione delle feste medioevali, un’ambulanzaCroce Rossa lo travolse schiacciandolo contro un pickupProtezione Civile e costringendo i medici ad amputargli una gamba. Malo che più spicca nelladi questo giovane uomo (a dicembre farà 34 anni) è il desiderio di riappropriarsisua. Alessandro, il suo lavoro? "Sono tecnico manutentore, farò fatica in futuro. Mi ero diplomato da geometra al Morigia e,un paio d’anni di ingegneria edile, sono andato a lavorare con mio padre all’agenzia marittima Turchi".