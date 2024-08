Così l’immigrazione ha messo in ginocchio le scuole in Austria

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago – I mezzi di informazione non fanno che ripetere fino alla nausea comesia positiva, come rifugiati e immigrati vadano accolti a braccia aperte. Chiunque viva nel mondo reale, però, sa benissimo che le cose stanno diversamente. Un esempio ulteriore dei danni delviene dall’, un Paese che assieme alla Germania nel 2015 ha accolto centinaia di migliaia di rifugiati dalla Siria e che adesso sta pagando un prezzo altissimo per questa scelta. Immigrazione, i danni alleinA Vienna i figli degli immigrati rappresentano il 70% degli alunni che frequentano lee il fatto che nessuno di questi bambini parli tedesco crea problemi enormi agli insegnanti: non è difficile intuire come sia la stessa qualità dell’insegnamento a risentirne.