CM Punk | Non sarei mai tornato in WWE con Vince McMahon presidente

(Di giovedì 1 agosto 2024) In una recente intervista con Jimmy Traina, nel SI media podcast, a CMgli è stato chiesto se negli anni in cui è stato assente dalla WWE avesse avuto dei pensieri riguardanti un suo ritorno. Ha rivelato che dopo l’addio nel 2014 considerava finita la sua carriera come wrestler, si sentiva in depressione e che avrebbe avuto bisogno di tempo per riprendersi. Le sue parole Il Second City Saint ha citato l’addio dicome fattore principale per il suo ritorno, scoprendo in prima persona come lo spogliatoio fosse completamente diverso rispetto a prima. “Ovviamente, il mio pensiero dieci anni fa era: ‘Ho finito con il wrestling’. Ci sono alcune persone che vogliono crocifiggermi per questo, ma la verità è che ero così depresso. Dedichi la tua vita a qualcosa. Mi ci sono voluti tot anni per arrivare alla WWE, e ci sono stato per dieci anni.