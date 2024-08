Chiesa l’Inter è la più accreditata | Napoli penalizzato per un motivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 1 agosto 2024) Federicoè in uscita dalla Juventus e in pole position ci sarebbe: ilè più indietro per una motivazione precisa La Juventus ha tutta l’intenzione di cedere Federicoin questa sessione di mercato. Non rientra nei piani di Thiago Motta, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e per adesso di rinnovo non se ne parla. Il suo desiderio è quello di andare in Premier League, c’è anche l’ipotesi Tottenham, ma non c’è invece una trattativa avviata. Ed ecco che restare in Serie A non è utopia.è sempre molto attenta alle occasioni di mercato, negli ultimi giorni si è fatta forte anche l’ipotesi che Marotta sia alla finestra per prenderea parametro zero l’anno prossimo. Un’opportunità molto, considerando che le altre italiane, Roma e, sono molto più indietro.