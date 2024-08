Chi è Mauro Nespoli il sosia di Eminem e arciere alle Olimpiadi 2024?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 1 agosto 2024)si è trovato al centro di un curioso trend internazionale per la sua somiglianza con il celebre rapper. Questa inaspettata somiglianza ha rapidamente catturato l’attenzione dei media e dei social, generando un’ondata di commenti e meme che hanno trasformatoin un fenomeno virale. Mentre competedi Parigiè noto principalmente per le sue eccezionali abilità nel tiro con l’arco. L’atleta italiano ha già conquistato diverse medaglie olimpiche: due argenti a squadre nelle edizioni di Pechino 2008 e Tokyo 2020, e un oro a squadre a Londra 2012. Ora, è determinato ad arricchire ulteriormente il suo palmarès in questa nuova avventura olimpica. Le voci sulla somiglianza traednon sono passate inosservate nemmeno al diretto interessato, che ha risposto con ironia.