Calciomercato Monza | salta Navas si punta su rui patricio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nelestivo ilsi trova a fronteggiare un inatteso caos nella ricerca di un nuovo portiere. Dopo l’addio dui Michele Di Gregorio (passato alla Juventus), la trattativa con Keylorè ufficialmenteta, costringendo la dirigenza a cercare alternative. L’attenzione si è ora spostata su Rui, ex calciatore della Roma. Intanto è stato reso ufficiale l’arrivo di Daniel Maldini dal Milan, un acquisto importante per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Alessandro Nesta lo voleva fortemente e Adriano Galliani ha accontentato il suo nuovo tecnico con la solita prontezza.: caos portiere, Ruiin pole (Credit foto – pagina Facebook AC)Con la pista Keylordefinitivamente abbandonata, ilha rapidamente rivolto la sua attenzione su Rui, ex portiere della Roma, attualmente svincolato.