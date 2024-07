Young Sherlock | scelto l’interprete di Moriarty per la serie tv di Guy Ritchie

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Latv incentrata su un giovaneHolmes ha trovato il volto del suo James! La controparte del celebre investigatore sarà interpretata da Dónal Finn dello show La ruota del tempo. La notizia è stata riportata in esclusiva da Variety. Ispirato alla saga di otto romanzi di Andy Lane, Il giovaneHolmes, il progetto vedrà Hero Fiennes Tiffin nei panni del protagonista, Joseph Fiennes e Natascha McElhone nel suolo dei suoi genitori e Colin Firth in quello di Sir Bucephalus Hodge. Hero Fiennes Tiffin in The Ministry of Ungentlemanly Warfare, fonte: Prime VideoI crediti di Finn includono, oltre al ruolo di Mat Cauthon in La ruota del tempo, Animali Fantastici – I segreti di Silente, The Witcher e La leggendaria Dolly Wilde. Attualmente, fa parte della produzione del musical Hadestown di Anaïs Mitchell, con la sua ultima performance prevista per il 25 agosto 2024.