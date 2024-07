Vigili urbani fuggi fuggi da Milano | 1 200 assunzioni per avere 500 agenti in più

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – “Il Piano dinella Polizia locale? Quest’anno abbiamo fatto un bando ad aprile e adesso ci sono altri due bandi: uno normale e aperto e uno per formazione-lavoro destinato ai neodiplomati. Abbiamo messo la stessa scadenza, il 1° agosto (domani, ndr), per evitare confusioni, ma adesso abbiamo deciso di prorogare il primo bando fino al 9 settembre”. L’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli fa il punto con Il Giorno sul Piano didei “ghisa“ voluto da Palazzo Marino. Assessore, non è soddisfatto del numero di domande di partecipazione al primo bando sopracitato arrivate finora? “Essendo luglio, già sapevamo che probabilmente ci sarebbe voluto più tempo per raccogliere le adesioni, ma il bando per formazione-lavoro doveva essere lanciato proprio in questo periodo: si tratta di 30più altre 30 a tempo determinato.