Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 10:30 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 10.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SU VIA ARDEATINA ALTEZZA LIDO DI CINCINNATO NELLE DUE DIREZIONI. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA VERSO IL GRA. SUL RACCORDO SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA IN INTERNA E TRA LA PONTINA E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 09. ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA COLOMBO FILE TRA MALAFEDE E VITINIA NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 09:15 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI. SULLA VIA APPIA FILE TRA CIAMPINO E IL RACCORDO VERSO ROMA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 08:45 - ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE PER RIPRISTINO INCENDIO AL KM 18 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE VETRALLESE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. romadailynews
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