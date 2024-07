Via 25 Aprile scontro politico sul cartello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Se a Cernusco la toponomastica è servita a mettere in luce donne di valore "dimenticate" con una ventina di vie dedicate a scienziate, letterate, attiviste, a Carugate diventa una questione politica. Al centro del caso il nuovodi via 25con la spiegazione della ricorrenza scelta dal Comune: "Festa di Liberazione dal nazismo". La dicitura ha provocato indignazione nella minoranza di centrosinistra che ha chiesto "la rimozione e la correzione". "Si sono dimenticati che il 25segna la fine del fascismo", spiega il segretario dem Francesco Galli. Nervo scoperto per il centrodestra, in maggioranza, che presto dovrà affrontare la questione in aula. Gli avversari di Carugate Attiva-Pd, infatti, hanno pronta una mozione per ufficializzare la protesta e anche l’invito "a rimediare all’errore".