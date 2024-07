Usa2024 sindacato auto appoggia Harris

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 23.05 Il potentedell', Uaw (Unitedmobile Workers), ha annunciato il suo "endorsement" per Kamala,quale candidato democratico alle presidenzialiil 5 novembre. Un sostegno importante soprattutto nello Stato principale del settore, quello in bilico del Michigan, dove c'è la capitale dell': Detroit. "Il nostro compito nell'elezione è sconfiggere Trump ed eleggereper continuare il suo impegno per la classe operaia nella guerra contro l'avidità aziendale", ha detto il capo dell'Uaw, Fain.