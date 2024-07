Turetta e le parole del padre | come bilanciare giustizia e amore genitoriale?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le recentiintercettate tra ildi Filippoe il figlio hanno sollevato un acceso dibattito in Italia. Da una parte, c’è il dramma di un genitore che vede il proprio figlio attraverso la lente dell’. Dall’altra, c’è il dolore delle vittime di violenza e delle loro famiglie, che si sentono oltraggiate da queste dichiarazioni. Il legame familiare è potente e spinge una vedere il proprio figlio con affetto e protezione. Questo non giustifica il crimine né riduce il suo impatto devastante. Ledeldi, percepitedifensive, possono apparire sconvolgenti per chi ha subito violenza e non solo. Ogni parola che sembra sminuire la sofferenza delle vittime è un pugno nello stomaco, una riaffermazione della loro perdita. È importante non polarizzare la questione.